Un Boeing pique du nez, au moins 50 blessés au-dessus de la Nouvelle-Zélande

Certains passagers ensanglantés se tiennent la tête. D'autres, comme cette femme, tentent de secourir un homme gravement blessé, allongé entre les fauteuils. Certains passagers ont détaché leurs ceintures, lorsqu'en une fraction de seconde, l'avion a chuté très soudainement, sans prévenir. Tout le monde s'est mis à crier et à pleurer. Alors qu'il survole la mer de Tasmanie, le Boeing 787 pique soudainement du nez. En une fraction de seconde, l'appareil chute de 100 mètres. Les passagers qui ont leurs ceintures détaché sont projetés en l'air. Preuve de la violence du choc, derrière ce plafond éventré, on distingue la carlingue de l'avion. Les causes de cette chute brutale, provoquée par un incident technique, demeure pour l'instant inconnues. Ni la compagnie, ni le constructeur, n'ont donné d'explications. Après leur atterrissage en Nouvelle-Zélande, treize passagers ont été hospitalisés. L'un d'eux est dans un état grave. TF1 | Reportage H. Dreyfus, S. Plet, E. Dubois