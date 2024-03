Un boîtier dans ma voiture pour gagner des bons d'achat

Dans ce magasin de produits locaux, Julie Pelinski va payer moins chères ses courses grâce à sa voiture. Au total, elle devrait payer 21,27 euros, mais elle ne va payer que six euros grâce à ses bons de réduction d'éco-conduite. Depuis un mois, un boîtier est installé dans sa voiture. Il mesure en permanence les trajets qu'elle effectue et surtout le respect de la limitation de vitesse. Comme elle, 500 particuliers seront équipés du boîtier connecté cette année. Ils s'engagent à adopter une conduite éco-responsable. Dans cette carrière d'argile, plus de 30 salariés en possèdent déjà un. Ce jeudi matin, quatre nouveaux boîtiers sont installés. L'installation est gratuite pour le salarié. L'entreprise prend en charge l'abonnement du boîtier d'une valeur de 100 euros par an. L'initiative s'inscrit totalement dans les objectifs de décarbonation. En plus, elle le fait de manière ludique, sous forme de jeu et en associant l'économie locale. Face au succès du boîtier connecté, le dispositif va s'étendre partout dans la région. TF1 | Reportage Z. Ajili, S. Boey