Un bol d'air à Giverny, dans le jardin de Claude Monet

Le jardin de Claude Monet s'est fait beau ce printemps. Si le public n'a pas pu l'admirer cette année, les jardiniers et les paysagistes, eux, ont eu ce privilège. Ils ont également profité du silence, bercé par le seul chant des oiseaux. Ce lieu est tout aussi intéressant du point de vue historique, car le maître de l'impressionnisme y a vécu et y a créé pendant plus de 40 ans. Mais il ne faudrait pas que le confinement dure puisque le jardin ne prend son sens que s'il est partagé.