Un bol d'air à Honfleur, la cité des peintres

Figée dans le silence depuis le début du confinement, la beauté de la ville d'Honfleur se révèle mieux. Dans les bars et les restaurants qui longent le lac du Bourget, on attend avec impatience le retour des touristes. L'église Sainte-Catherine, construite essentiellement en bois avec un clocher séparé, est un incontournable de la ville. Depuis 500 ans, ce monument historique n'a jamais été aussi peu visité.