Un bol d'air à Saint-Jacques-de-Compostelle à l'heure du confinement

Le silence règne à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) depuis le confinement. Dans les sentiers de randonnée, seul le bruit de la nature résonne. Sur le chemin de pèlerinage, pas un seul pèlerin. Dans les villages, personne n'ose mettre le nez dehors à part les agriculteurs. Et pour une fois, la cathédrale de la ville est désespérément vide. En tout cas, elle espère retrouver ses premiers pèlerins dès le mois de septembre.