Un bol d'air à Val Thorens, la plus haute station de ski d'Europe

Alors que la saison devrait se terminer fin mai, la station de ski de Val Thorens (Savoie) est figée dans le silence. Malgré la présence de la neige, les vacanciers ont disparu et la saison s'est arrêtée brutalement. Sur place, il ne reste plus que 800 habitants, contre 35 000 habituellement. Appartements vides et commerces fermés, seuls les résidents se croisent dans les rues. Avant de quitter définitivement la station, certains saisonniers nettoient les lieux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.