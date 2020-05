Un bol d'air au lac du Bourget pendant le confinement

En cette période de confinement, la ville d'Aix-les-Bains (Savoie) est figée dans un calme inhabituel pour un début de printemps. Le lac du Bourget, un des plus grands lacs naturels du pays, est devenu comme une île déserte. Au bord du lac, la station thermale d'Aix-les-Bains, les hôtels et les casinos sont vides. L'abbaye d'Hautecombe et son église gothique, qui accueillaient jusqu'à 500 visiteurs par jour, goûtent de nouveau au silence monastique.