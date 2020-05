Un bol d'air au pays des 1 000 Étangs en Haute-Saône

Au pays des 1 000 Étangs,le confinement est passé presque inaperçu. Ce paysage de montagnes, perché à près de 780 mètres d'altitude, est un petit paradis naturel où la quiétude règne en maître. Il abrite de paisibles exploitations agricoles qui mettent en valeur les richesses de la région. Lacs, forêts, prairies... la destination offre des activités diverses et variées telles que la pêche. Rendez-vous au cœur de la Haute-Saône pour une parenthèse enchantée.