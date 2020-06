Un bol d’air au sommet des volcans du Puy-de-Dôme

Culminant à 1 465 mètres d'altitude, les points d'observation au sommet des volcans du Puy-de-Dôme ne manquent pas. Ce site incontournable permet une découverte de beaux paysages à petites ou à grandes enjambées. Pour accéder au sommet, un train à crémaillère assure la montée toute l'année. Mais les plus courageux peuvent aussi compter sur la force de leurs mollets. Sur place, les restaurants ont repris du service peu à peu depuis la fin du confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.