Un bol d’air dans les écuries de Chantilly, les plus grandes d'Europe

C'est dans le calme inhabituel que les écuyers prennent soin des chevaux à Chantilly (Oise). Et même si les spectacles sont à l'arrêt dans les écuries, les animaux doivent garder leurs activités pour leur moral et leur santé. Non loin du magnifique château Renaissance, le maréchal-ferrant Roger Laville, lui aussi, est un privilégié. À l'heure du confinement, l'un des plus grands privilèges dans ces Grandes écuries reste la promenade royale dans son immense domaine.