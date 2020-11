Un bol d'air dans l'Indre, à la découverte du parc naturel régional de la Brenne

A Méobecq (Indre), les couleurs de l'aube enveloppent la Brenne. Entre octobre et janvier, c'est la saison des pêches pour les pisciculteurs. Il a fallu deux semaines pour vidanger l'étang et pouvoir récolter les poissons. Dans les premiers filets, on a des tanches, des carpes et des brochets. La pêche est une véritable tradition pour les Brennous et en hiver, c'est toujours comme cela. Sur la chaussée, une dizaine de bénévoles sont au rendez-vous pour trier les poissons. Et avant le second filet, une pause réglementaire s'impose, histoire de reprendre des forces. A noter que l'essentiel de la pêche sera vendu pour repeupler des cours d'eau. Par ailleurs, avec le confinement, le château du Bouchet a refermé ses portes aux visiteurs. Il y a trois ans, Lancelot Durand et sa famille l'ont racheté pour le faire revivre. Classée parc naturel régional depuis 30 ans, la Brenne est une zone humide qui constitue un paradis pour les oiseaux et ceux qui aiment les observer.