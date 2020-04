Un bol d’air fleuri au Parc Oriental de Maulévrier

Depuis le confinement, les allées et les bancs du Parc Oriental de Maulévrier sont vides. Seuls les chants des oiseaux et des grenouilles y provoquent de l'agitation. Avec l'arrivée des beaux jours, la nature se réveille dans cet écrin de verdure et les cerisiers centenaires japonais sont en fleurs. Ce parc créé au XXème siècle n'attend que sa réouverture pour offrir toute sa beauté et sa quiétude aux visiteurs.