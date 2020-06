Un bol d'air iodé sur l'Île de Sein

L'Île de Sein (Finistère) reprend vie et commence à retrouver ses touristes. Depuis le rétablissement des liaisons maritimes quotidiennes, le quai accueille huit traversées par semaine. Les commerces retrouvent, eux aussi, leurs clients. L'Île de Sein est un petit village aux ruelles étroites pour protéger les habitants du vent. En cette saison, elles sont pleines de couleurs grâce aux fleurs. Celles-ci s'accordent au camaïeu de bleu de la mer qui entoure l'île.