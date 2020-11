Un bol d'air sur la Côte des Légendes

La Côte des Légendes est parsemée d'énormes blocs de granite. Le cadre y est exceptionnel. Une région rompue aux tempêtes, qui ont forgé le paysage, tout comme la personnalité des Nord-finistériens. Ces derniers sont très proches de leur terre. Sur place, Gwenolé Ollivier fabrique de la bière à base d'une orge locale qu'il doit remuer plusieurs fois par jour. Il reproduit des gestes qui existent depuis à peu près une centaine d'années. L'attachement aux produits régionaux est un amour que partage Nicolas Conraux, chef étoilé. Il ne cuisine que du local et connaît notamment les fournisseurs de ses beurres ou encore de ses huîtres. La Côte des Légendes est jalonnée de lieux emblématiques comme le fameux poste de garde de Kerlouan. Un patrimoine qui laisse libre cours à l'imagination. Avec ses grands espaces, il est propice aux rêveries, aux légendes, aux histoires et parfois aux secrets. Dans les terres se découvrent d'autres lieux paisibles. De quoi s'extasier chaque jour un peu plus le long de la superbe Côte des Légendes.