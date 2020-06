Un bol d’air sur la ligne Maginot

Les visites reprennent doucement sur la ligne Maginot (Moselle), un des hauts lieux de la Seconde Guerre mondiale. Au fort du Hackenberg, d'importants travaux sont réalisés pour le remettre en état et accueillir de nouveau les touristes. Dans les espaces confinés transformés en musée, les visites se font désormais en groupe de moins de dix personnes, portant des masques. Quant aux étangs-réservoirs, ils sont toujours visibles, mais le temps les a transformé en havre de paix.