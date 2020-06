Un bol d'air sur la Route de la rose dans le Loiret

La Route de la rose (Loiret) rassemble une quinzaine de sites étonnants. Pour la première étape, direction Yèvre-le-Châtel, un village niché dans une forteresse médiévale. Ses ruelles, ses trottoirs fleuris et le parfum des fleurs ont presque un pouvoir envoûtant. Parmi les incontournables figure également le jardin d'André Eve, créateur de rose de renom, à Pithiviers. Depuis sa disparition, des bénévoles font vivre son héritage et ses créations sont très appréciées par les jardiniers amateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.