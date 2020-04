Un bol d'air sur la Route des grands crus

La Route des grands crus est un paysage façonné par des siècles de culture de la vigne. Des milliers de parcelles qui forment "le climat de Bourgogne". Près de 38 villages viticoles s'y succèdent et presque autant de grands crus dont la renommée va bien au-delà des frontières. Si ce sont habituellement les touristes qui s'y pressent, les habitants ont le privilège de redécouvrir le décor exceptionnel de la Route des grands crus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.