Un bon bain pour commencer l'année à Roscoff

Dans la matinée du 1er janvier 2020, une centaine de personnes ont fêté le nouvel an sur la plage de Roscoff, en Bretagne. Malgré une eau à neuf degrés, la bonne humeur était au rendez-vous. Pour certains, ce fut l'occasion de prolonger les fêtes. Pour les habitants, ce bain du nouvel an est un rituel qui fait du bien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/01/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.