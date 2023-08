Un bon réveil pour une bonne journée !

Le matin, il y a ceux qui ont besoin d'une alarme tonitruante pour ouvrir les yeux, quand d'autres préfèrent la douceur pour sortir tranquillement de leur rêve. Une étude scientifique recommande des sons neutres. Une alarme trop brutale peut augmenter le stress de la journée. Le meilleur restant bien sûr un réveil naturel. Malika revient de vacances, reposée. "Moi, mon réveil pendant 37 jours, c'était le chant du coq et des oiseaux. C'était juste formidable !", raconte-t-elle. Dans ce magasin de literie, on trouve des amoureux du sommeil. Pour Sama, le réveil est une fête. Pour d'autres, c'est plus douloureux. Selon une étude, repousser indéfiniment son réveil est contre-productif. "Le cerveau fait son cycle et il n'a pas besoin de plus. Après, on procrastine", explique Roland Amsallem, un responsable du magasin. Concernant l'heure idéale du réveil, les scientifiques seront très précis, ce serait 6h44. À vos horloges ! TF1 | Reportage P. Géli, M. Jit