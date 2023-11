Bonus pour réparer nos chaussures et vêtements : comment en bénéficier ?

Francis Duquesne va faire une surprise à sa cliente. Pour ses chaussures, la dame paie seulement sept euros au lieu de quatorze. Ce ne sont pourtant pas les soldes aujourd’hui, mais le début du bonus réparation. Une réduction au moment de payer qui s'applique sur plusieurs types de retouches. Le montant est compris entre six et 25 euros. Pour Francis, ce système n'a que des avantages. "Ça ramènera de nouveaux clients", lance le cordonnier. Les réparateurs de vêtements sont aussi concernés par le bonus. Pour ces artisans, il y a urgence, car trois Français sur quatre ont jeté un vêtement ou une paire de chaussures qui auraient pu être réparés. Ce dispositif pourrait renverser la tendance. Attention, la ristourne ne s'applique pas à la lingerie et aux linges de maison. Cette retoucheuse souhaite mettre en place la nouvelle mesure. Elle permettra de valoriser les savoir-faire des réparateurs. Aujourd'hui, près de 600 artisans appliquent ce coup de pouce financé indirectement par les marques. TF1 | Reportage V. Lamhaut