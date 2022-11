Un bonus pour réparer son électroménager

Mauvaise nouvelle pour ce couple de retraités, leur machine à laver vient de tomber en panne. Changer le modèle pour un équivalent neuf leur coûterait plus de 400 euros. Heureusement, c'est un simple problème de vidange. Le montant de l'intervention coûte au total 84 euros et d'ici le 15 décembre, ils pourront bénéficier d'un bonus réparation directement déduit de leur facture. Allant de 25 euros pour une machine à laver ou un réfrigérateur, et de dix euros pour les équipements du petit-déjeuner, en moyenne cela revient à 20% du montant de la réparation. Les clients devront faire appel à l'un des cinq réparateurs agréés auxquels ils réparent. D'après Émilie Lecuyer, co-gérante de La Maison Chartraine, tout est réparable à condition que les marques les suivent sur la façon dont ils fabriquent leurs appareils. Cela permettra au réparateur de faire un diagnostic facilement. De plus, il n'y a pas de limites. Vous pouvez faire réparer plusieurs appareils. Les bonus peuvent s'accumuler. Cette aide est financée par l'éco-participation que vous payez lorsque vous investissez dans un équipement neuf. TF1 | Reportage C. Abel, O. Cresta