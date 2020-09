SOS Villages : le boucher ambulant de la Sarthe cherche un repreneur

Pour les habitants de la campagne sarthoise, Bernard est plus qu'un commerçant. Le passage de ce boucher ambulant est en effet toujours très attendu par les clients, qui prennent davantage du plaisir à échanger qu'à acheter ses produits. Mais à 60 ans et après 22 ans de carrière, il souhaite prendre sa retraite. Il compte sur SOS Villages pour trouver un repreneur.