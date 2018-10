Un boucher-charcutier de Vimoutiers élu meilleur tripier du monde 2018

En Normandie, les tripes sont une vraie institution, voire un patrimoine. Là-bas, une réunion entre copains rime avec dégustation de tripes, accompagnée d'un petit verre de vin blanc. Pour déguster la meilleure recette de tripes de Caen, il faut aller à Vimoutiers, dans l'Orne. On y rencontre Christophe Durville, boucher-charcutier, qui vient d'être sacré Meilleur tripier au monde. Avant de décrocher ce titre, il lui a fallu 19 tentatives. Dans sa boutique, on se bouscule alors pour goûter à la championne du monde 2018 des tripes. Le verdict est sans appel, le plat est succulent, pas trop gras, juste ce qu'il faut. Mais pour arriver à ce résultat, il faut de la patience, soit presque 20 heures de cuisson. Christophe nous livre son secret. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.