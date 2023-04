Un bouclier pour consolider la falaise

C'est une bataille qui semblait perdue d'avance. En un peu plus d'un siècle, le trait de côte a reculé ici de 40 mètres. "Le paysage commence à se détériorer, on va dire" ; "A un moment, on va quand même avoir des soucis, je pense, pour tout ce qui est habitation", lancent des passants. La faute aux assauts répétés de la mer. C'est du moins ce que croyait la municipalité. Presque 20 ans d'études plus tard, une réponse, les glissements de sol sont causés par la présence de nappes phréatiques. Le chantier coûte plus de huit millions d'euros. Ils prévoient de consolider la falaise en y installant pas moins de 700 clous en acier de 20 mètres de long directement dans la roche pour la maintenir en place. Des travaux spectaculaires, mais ce n'est pas tout. On doit aussi réaliser des drains qu'il faut enfoncer dans le sol pour capter les eaux souterraines, et pour pouvoir les rejeter ensuite à la mer. Perchés à 22 mètres du sol, des cordistes s'assurent que tout va bien. D'ici quelques mois, une carapace de béton sera installée pour maintenir et protéger la falaise. Pour les habitants de la région, le début du chantier est un soulagement, même si certains doutent que cela change quelque chose. Les travaux devraient s'achever au printemps 2024. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos