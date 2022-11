Un bouclier tarifaire pour les billets de train

Le train était jusque-là épargné par l'inflation. C'est désormais fini. En 2023, les TGV classiques et tous les Intercités verront le prix des billets augmenter de 5%. Une mauvaise nouvelle pour les voyageurs : "je trouve déjà que le billet de train est relativement cher alors si en plus ça augmente, au bout d'un moment c'est inaccessible", " si ce n'est pas intéressant je ne prendrais plus le train". Concrètement, un Paris-Bordeaux réservé pour samedi coûte aujourd'hui 69 euros, contre 72,50 euros en 2023. En revanche, si vous êtes prévoyants, les premiers billets réservables à l'ouverture des ventes sont épargnés par la hausse. Concernant la carte avantage de quatre millions d'abonnés, son prix restera identique à 49 euros par an. Quant au tarif des trains Ouigo, l'offre à bas coup de la SNCF, ils seront, eux aussi, gelés. Selon la compagnie ferroviaire, ces mesures représentent un effort. Elle est aussi victime de la hausse des prix. Les dernières augmentations annoncées concernent les frais d'échange de billet. Dès janvier prochain, il coutera 19 euros contre quinze actuellement. TF1 | Reportage G. Bertrand, C. Sébire, P. Ninine