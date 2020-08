Un boulanger qui perpétue un savoir-faire ancestral

Jean-Daniel Charieau est un boulanger passionné situé à Embrun (Hautes-Alpes). Il travaille à l'ancienne et essaie de transmettre son savoir-faire à son fils. Après un premier tour mécanique, ils appliquent une méthode ancestrale de pétrissage à la main. Côté ingrédients, ils utilisent une farine pure, sans additif et avec moins de sel, pour un produit meilleur pour la santé. Ces pains fabriqués à l'ancienne font l'unanimité auprès des clients. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.