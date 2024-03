Un bouquet de talents !

Des bouquets sur mesure, champêtres ou sophistiqués, ils sont tous à couper le souffle. Ici, on est fleuristes de père en fils, depuis des générations. Le métier ne faisait pourtant pas rêver Julian. Il y a pris peu à peu goût, jusqu'à devenir l'un des meilleurs ouvriers de l'Hexagone. Son chef-d’œuvre, un corset tout en fleurs. Il n'en reste rien, sauf l'amour inconditionnel qu'il leur porte. Julian se lève à quatre heures et demie, du lundi au vendredi, pour filer au marché de Rungis. Il fait toujours la tournée de ses fournisseurs dans le même ordre. Au fil des ans, Laurence est devenue une amie qui connaît ses préférences. Lui, a l'achat plutôt impulsif. Travailler à l'instinct n'empêche pas d'être intransigeant sur la qualité. Arrivé les mains dans les poches, il repart tous les jours avec au moins un chariot bien rempli. À Paris, la petite équipe s'est déjà mise au travail. La fleur la plus demandée, la plus convoitée, c'est la rose. Julian met aussi son talent au service de restaurants étoilés ou des hôtels de luxe. TF1 | Reportage É. Tran, B. Lachat