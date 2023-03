Un brin de causette, ça fait du bien !

C'est l'endroit idéal pour bavarder. Habitués ou nouveaux clients, chez Franck, discuter, c'est presque obligatoire. "Le temps, il passe super vite, c'est super agréable, on rencontre plein de monde, les gens sont super sympas", lance Franck Jouanin, coiffeur et barbier. "Je lui ai posé des questions sur la région. Ça peut donner des infos et puis, c'est toujours plus agréable de discuter un peu pendant la coiffure", témoigne un client. Pourtant dans les rues de Montpellier (Hérault) ce lundi matin, certains ne veulent pas discuter. Rares sont ceux qui prennent le temps d'échanger. "Moi, je trouve ça dommage. Je trouve qu'on perd vachement de temps sur les trucs qui ne sont pas forcément utiles" ; "C'est plus comme avant, et tout ça à cause des téléphones" ; "Téléphone, Internet, tout ça, ça s'est perdu avec ça", arguent des passants. Il reste alors l'ancienne technique, aborder les gens dans les rues. Et apparemment, cela donne envie. Rassurez-vous donc, les bavardages sont loin d'être terminés. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia