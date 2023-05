Un bruit assourdissant à Montpellier en pleine nuit

Montpellier (Hérault) dormait paisiblement quand soudain, en pleine nuit, un bruit similaire raisonne dans toute la ville. Et ce mercredi matin au réveil, chacun a son hypothèse : "ça ressemblait à une explosion" ; "je pensais que c'était une moto qui avait explosé" ; "je me suis dit que c'était peut-être le voisin du dessus qui a tapé dans le mur" ; "j'ai essayé de savoir si c'était réel, si c'était dans mon rêve, si ça avait vraiment eu lieu". La réponse se trouve dans le ciel. A 1h12 du matin précisément, un avion de chasse rafale a franchi le mur du son. Il a dépassé les 1 224 km/h. Une détonation entendue à plusieurs kilomètres à la ronde, car l'avion volait de nuit et à basse altitude. Des conditions qui amplifient le son. L'armée de l'air menait un exercice militaire appelé "Opération Poker". Une simulation de raids avec des avions capables de transporter des missiles nucléaires. Si les dates de ces simulations ne sont pas annoncées par l'armée, cet exercice se déroule quatre fois par an. La première fois, c'était en mars dans la Creuse. Là aussi, le mur du son a été franchi. TF1 | Reportage I. Bornacin, B. Chrystal