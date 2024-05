Permis de conduire : un bug empêche le retrait de points

Téléphoner au volant ou griller un feu rouge, des infractions qui engendrent habituellement une perte de points sur le permis de conduire. Mais ces derniers mois, certains mauvais conducteurs les ont pourtant conservé à cause d'un bug informatique. Selon le Syndicat national des professionnels du permis à points, 600 000 automobilistes seraient concernés depuis le mois de novembre 2023. Tout est parti d'une réforme, la fin du retrait de points en cas d'excès de vitesse inférieur à 5 km/h. Ce changement aurait déréglé tout le système informatique. Résultat, dans les boîtes aux lettres, les amendes arrivent, mais les points ne sont plus retirés. Les premiers à le constater, ce sont les centres de récupération de points, qui enregistrent une baisse de fréquentation. Selon l'agence chargée des retraits de points, le problème informatique a depuis été résolu. Les automobilistes en infraction devraient bien voir leurs points retirés. TF1 | Reportage T. Petit, C. De Kervenoael, B. Poizeuil