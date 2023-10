Un bus chute d'un pont : 21 morts à Venise

L'accident a été filmé par une caméra de vidéosurveillance. Le bus, cerclé en rouge, roule lentement avant de dévier et de tomber du pont. Une chute de dix mètres. Le voici écrasé au sol. Sur cette vidéo amateur, on aperçoit un homme extraire un enfant de la carcasse. Peu de temps après, le véhicule s'enflamme. Le bus est électrique. Après le choc, les batteries ont pris feu, rendant l'intervention des pompiers vraiment difficile. Le bilan est lourd, au moins 21 morts et quinze blessés. L'origine de l'accident n'est pas encore connue. Selon les médias italiens, le bus était récent et le chauffeur, expérimenté. La piste privilégiée est celle d'un malaise du conducteur, lui aussi décédé. Toutes les victimes de l'accident n'ont pas encore été identifiées. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L. Malinoy