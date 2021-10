Un bus gratuit pour se rendre au marché de Longueau dans la Somme

Ce mercredi vers 9h du matin dans la campagne picarde, la journée commence pour Marion Houdant : on va chercher les personnes âgées à domicile. La navette transporte les séniors pour faire leurs courses au marché. Un service financé par la commune de Longueau (Somme), mais entièrement gratuit pour les résidents de plus de 65 ans le mercredi. Il y a les habitués comme Josette, à chaque fois très heureuse quand elle retrouve sa bande de copines dans le minibus. Il y a également les nouvelles comme Mimi qui avait déserté le marché pendant plus d'un an, faute de transport. Elle en profite donc pour faire le plein de courses et s'offrir son petit plaisir : un bon poulet rôti. Les résidents et les commerçants sont ravis. Pour le charcutier, le fromager ou le primeur, garder un lien fort avec ces habitués du marché est essentiel. En plus du minibus municipal, un service de livraison de course est également organisé plusieurs fois par semaine auprès des séniors. Toutes reviendront au marché dès la semaine prochaine.