Un bus pour vous réconcilier avec l'informatique

L'endroit n'a pas été choisi au hasard. L'installation se fait sur la place du marché entre le boucher et le maraîcher. Béatrice, bientôt 70 printemps, est l'une des premières à prendre place dans le digibus. Elle est venue s'informer pour une démarche administrative et a besoin d'un peu d'aide. Une fois par mois, le digibus vient à la rencontre des habitants. C'est un bureau mobile tout équipé d'ordinateur et d'Internet, avec deux conseillers qui sont présents pour répondre aux demandes des particuliers. "Moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant, et surtout pour les personnes âgées qui n'ont pas de voiture", lance une habitante. Le digibus est un mini-centre de formation, aménagé dans un véhicule. L'objectif est de réduire l'isolement numérique, en proposant une aide personnalisée pour les zones rurales pour des démarches en ligne, ou tout simplement pour se former. "Le public qu'on suit, c'est plus souvent, ils ont qu'un smartphone ou alors ils ont qu'un téléphone à clapet", affirme Franck Bauer, conseiller numérique. Principalement, ce sont des seniors, mais aussi des jeunes isolés ou sans ressources. Le concept du digibus intéresse déjà une dizaine de communes dans le Bas-Rhin. Il permet également d'assurer des formations au numérique sur le long terme. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings