Un calendrier de l'Avent grandeur nature

À la nuit tombée, une révélation, Marilyn et sa fille participent à toutes les éditions du calendrier de l'Avent depuis onze ans. "C'est toujours un grand moment de bonheur de partager ces instants avec les habitants du village", confie la mère de famille. Quelques jours plus tard, avant le départ à l'école, deux jeunes filles restent captiver par le décor de la fenêtre numéro huit. Un calendrier de l'Avent grandeur nature dans le bourg médiéval d'Alby-sur-Chéran (Haute-Savoie). Là-bas, ni chocolat, ni gourmandise, mais des vitrines minutieusement préparées la veille. Dans une famille, rien n'est laissé au hasard. "Ça matérialise un peu plus l'arrivée du père Noël", explique la maman. Chaque jour, au mois de décembre, un volet s'ouvre. Plus haut dans le village, Martin est impatient de montrer sa création à tous les habitants. Le thème cette année : "ressources naturelles". Avec des yeux d'enfants, à Alby-sur-Chéran comme dans le monde entier, nous comptons les jours avant Noël. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand