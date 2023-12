Un camion bien chaussé

Joël trouve toujours le bon conseil pour ses clients comme Albert. Joël expose et vend toutes ses chaussures dans une immense remorque, conçue en 1974 par son père. Des chaussures, qui viennent pour la grande part, du sud-ouest où il s'approvisionne plusieurs fois par an chez des fabricants français. C'est ce qu'apprécient les clients, en plus de la proximité et de la simplicité de Joël. Le vendeur est au petit soin, surtout pour Aimée Alphonsine, une de ses clientes les plus fidèles. Et comme à la maison, il offre même le café. Comme cette affaire est dans sa famille depuis un siècle, Joël bénéficie des meilleurs emplacements sur plusieurs marchés du Jura et de Saône-et-Loire. Ce sont ses grands-parents qui ont commencé à vendre des chaussures, en 1923, puis ses parents. Et c'est depuis une passion familiale. C'est un déchirement pour Joël qui va partir en retraite. Ses enfants ne reprendront pas le flambeau. Il cherche aujourd'hui un repreneur en phase avec les valeurs et l'esprit de ce commerce familial. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, P. Gardet, G. Martin