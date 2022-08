Un camion itinérant pour réparer l'électroménager

Quand Hugues Grenouillat va au travail c'est dans un bureau pas comme les autres.Pour lui, réparer les vieux objets est un talent qui est devenu son métier. Chaque matin, cet ancien employé au service après-vente se rend dans un nouveau village d'Indre-et-Loire pour offrir ses services de réparateur. Et c'est à l'arrière que tout se passe. "On a des Nespresso, des sèches cheveux... Il y a vraiment tous les petits objets du quotidien", confie-t-il. Ce sont des objets en panne ou défectueux apportés par les habitants. Un service de proximité unique très apprécié : "ça évite de jeter. Je trouve que c'est un très bon concept". A part les économies, il y a aussi un contact humain indispensable. "Il y a une possibilité de dialogue. Alors que lorsqu'on remet dans un magasin, on ne sait pas où notre appareil part", confie une cliente. Selon Hugues, la première chose dans le SAV, c'est la relation client. "Si on oublie ce mot, on a oublié le sens du mot SAV", explique-t-il. Toujours proche de ses clients, Hugues vous propose même un service à domicile, pour les appareils les plus volumineux. TF1 | Reportage C. Eckersley, P. Schely