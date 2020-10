Un camion itinérant pour rompre l'isolement dans le Maine-et-Loire

Avec Jules, son camion de quinze tonnes, Claire Millou sillonne les villages du Saumurois dans le Maine-et-Loire. Cette animatrice de 53 ans s'y arrête chaque fois une demi-journée. Son objectif est de rapprocher des voisins qui parfois ne se connaissent pas. Le matin, elle arrive au moment où les parents déposent les enfants à l'école. L'occasion de se retrouver autour d'un café dans une ambiance conviviale. Son camion, Claire a pu l'acheter et l'aménager grâce à des dons. Coin cuisine, bibliothèque, jeux... elle a pensé à tout pour créer des liens à chacune de ses visites dans ces villages isolés. Ce projet, Claire le murit depuis 17 ans. Mère au foyer dans une petite commune, elle réfléchit à un moyen de rompre l'isolement rural. Pour son initiative, elle reçoit le soutien financier de différents organismes et collectivités locales. Elle est rémunérée, mais les activités sont gratuites. Son but est que les voisins puissent se retrouver ensemble même en son absence.