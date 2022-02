Un camion piscine pour apprendre à nager

A Auriol (Bouches-du-Rhône), direction la piscine pour quatre fillettes. Mais surprise, le bassin se situe à l'intérieur d'une semi-remorque de camion. Passage dans les vestiaires puis à la douche et c'est le moment de plonger dans une eau à 29 degrés. Si certaines sont tout de suite très à l'aise, pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Pour Amy, six ans, c'est la première occasion de se familiariser avec la maître. Loué par le département des (Bouches-du-Rhône), le camion piscine s'installe pendant six semaines devant le gymnase municipal afin d'apprendre aux Auriolais à mieux nager. Pour les parents, c'est une sécurité avant l'été. A Auriol, la piscine la plus proche est à 30 minutes. Par ailleurs, dans l'Hexagone, beaucoup de communes, notamment les plus petites, manquent de bassins pour l'enseignement de la natation. Investir dans une piscine coûte cher, soit plusieurs millions d'euros. Mais le camion coûte seulement quelques milliers à la location. L'objectif est de se sentir à l'aise dans l'eau afin de limiter les risques de noyade. TF1 | Reportage B. Guénais, H.P. Amar