Un camion pour apprendre... à naviguer

Pour prendre rendez-vous chez le docteur ou encore acheter un billet de train, aujourd'hui, tout se fait, ou presque, en ligne. Il faut l'avouer, parfois, le langage informatique sonne un peu comme du charabia. Si on vous dit "cloud" ou "drive", certains nous répondent : "C'est quoi ça ?" ; "Je ne sais même pas ce que c'est". Aujourd'hui, 15% des Français peinent à utiliser l'informatique. Pour leur venir en aide, ce camion sillonne toute la Normandie. C'est un dispositif qui permet d'avoir du réseau partout, même en zone blanche. David est conseiller numérique. Il anime des ateliers gratuits, qu'importe l'âge. Léanne, 20 ans, est la première élève du jour. Elle va faire une demande de carte grise. Pour réussir à maîtriser toutes ces procédures numériques, David est là pour rassurer. Guy, lui, suit ces ateliers informatiques depuis un an pour gagner en autonomie. Ce type de formation se généralise de plus en plus. Dans l'Hexagone, près de 4 000 conseillers numériques ont été recrutés. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby