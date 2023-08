Un camping au fond de mon jardin

Si Patric Chamballu achète des viennoiseries, ce n’est pas seulement pour sa famille, c’est aussi pour les clients de son camping installé chez lui, au fond de son jardin. Avec sa femme Catherine, il gère cette petite structure depuis deux mois. On y trouve huit emplacements équipés, des sanitaires, et même une épicerie. Ce qui fait la différence, c’est surtout la proximité avec les gérants. "Sur les aires de camping-car, on n’a pas cet accueil-là. On a l’impression d’être vraiment chez le particulier, quoi. On est intégré un petit peu dans la famille", affirme un des campeurs. Comme en famille, quand le café est servi, tout le monde se retrouve pour discuter. Cet ingénieur à la retraite a investi 80 000 euros pour aménager son jardin. Aujourd’hui, le camping ne lui permet pas de gagner de l’argent. Et peu importe pour lui, ce qu’il voulait, c’était réaliser un rêve de longue date. L’aire de camping-car « La Goule » de Patric Chamballu fait le plein. Certains clients ont même décidé de réserver hors saison pour le mois de septembre. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Vulliez