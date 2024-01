Un carnaval de folie à Limoux

À Limoux, les carnavaleux débarquent. Avec des produits en tout genre, ils barbouillent le public et propagent la bonne humeur. Ce week-end, Limoux est entrée dans le vif de son carnaval. Trois mois de fête chaque samedi et dimanche. Derrière le masque, tout est permis. Le public, lui, essaye de chercher, qui est qui. Nous avons assisté à l'habillage des carnavaleux. Certains nous ont demandé de ne pas dévoiler leur visage, d'autres s'affichent très fièrement, comme l'homme le plus fort du monde. La bande de l'Aragou, vivant dans le quartier de Limoux, a été créée en 1967, et c'est déjà une longue histoire de famille. Une petite de onze ans en est déjà à son troisième carnaval, prête à rigoler. Pour marquer les esprits, la bande se donne en spectacle sur la place du village. C'est la grande lessive. Le thème choisi évoque la vie du quartier de l'Aragou. Ici, le linge sale se lave en public. À Limoux, Monsieur carnaval sera brûlé le 17 mars. D'ici là, 35 bandes défileront dans la ville. TF1 | Reportage P. Michel, J.V. Fournis