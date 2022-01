Un cerf élit domicile… chez les chasseurs

Dans sa maison, un chasseur regardait par la fenêtre un grand cerf venir et s'installer chez lui. Ce dernier est arrivé à Saint-Étienne-de-Tinée il y a un mois. Gilbert s'est pris d'affection pour cet animal qui a décidé de passer ses journées dans les jardins du village. Il s'est mis sur le terrain de la maison des chasseurs. Un autre cerf s'était déjà installé ici pendant six ans avant de mourir de sa belle mort. Dans la commune, tout le monde se réjouit de l'arrivée du nouveau venu. "Tout le monde en parle, il a pris ses petites habitudes, on pense qu'on va pouvoir le voir pendant peut-être des années", disent certains. "C'est bien, il s'est réfugié au milieu d'un pays des chasseurs, il ne craint rien", affirment d'autres. Pourquoi venir ici, à Saint-Étienne-de-Tinée ? Les experts s'interrogent. "En hiver, ces animaux commencent à descendre en vallée où il y a plus à manger, et là ils viennent dans des jardins potagers pour trouver des restes de légumes de l'été", explique Boris Opalka, chef de service territorial au parc national du Mercantour. TF1 | Reportage A.Flieller, D. Laborde