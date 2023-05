Un chantier hors norme pour sauver le Belem

L'équipage est concentré sur la manœuvre. Debout sur la cabine, le commandant du Belem dirige les opérations. L'immense bateau, long d'une cinquantaine de mètres, doit faire demi-tour sur la Loire, au beau milieu du centre-ville de Nantes. Le courant est fort, le monument historique flottant semble frôler les quais. À terre, quelques Nantais assistent au départ du bateau mythique. Nous sommes au mois de novembre. Le Belem descend doucement la Loire vers le port de Saint-Nazaire. Chaque hiver, il bénéficie de travaux d'entretien, mais cette année, c'est un chantier historique qui l'attend. Une opération périlleuse qui pourrait lui assurer une nouvelle vie. Comment recréer un squelette rouillé, vieux de 126 ans, en préservant son âme ? L'entreprise en charge des travaux n'avait même pas de plan. Pendant tout le chantier, malgré le trou béant dans la coque, l'équipage n'a pas quitté le navire. Sur les seize marins, six vivent encore à bord. Et personne ne s'ennuie, ils ont une liste longue comme le bras de travaux d'entretien. Sur le pont, certains contrôlent les câbles du mat, plus bas, d'autres soignent une pièce maîtresse du Belem. En mars, le nouveau bloc est arrivé, il faut qu'il épouse parfaitement la coque. L'opération est délicate, mais c'est un succès. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel, R. Hellec