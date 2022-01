Un châtaigner, élu plus bel arbre de France

Il trône fièrement. Ce châtaignier a été planté sous le règne de Louis XIV, il y a 330 ans. Ce qui le rend unique, ce n’est pas le nombre de ses rides, mais leur forme et la structure de sa majesté. L’arbre s’est adapté aux multiples coupes en s’étalant. Aujourd’hui, son envergure est de 18 mètres, ce qui est exceptionnel. Et il continue de s’étendre, solitaire, cerné par 630 maisons. Pourtant, au XVIIIe siècle, 350 châtaigniers étaient plantés dans ce quartier de La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), qui se nomme en toute logique La Châtaigneraie. Alors pour certains habitants, cet arbre est un symbole. Pour d’autres, ce sont des souvenirs d’enfance. Par ailleurs, cet arbre est aussi un lieu de vie. Avec cette victoire, ce châtaignier devient également un étendard. "Lorsque les nouveaux arrivants viennent ici, ils sont parfois enclins à couper les arbres. Là, maintenant, on va avoir un argument de plus pour leur dire de conserver le boisement", explique Jean-Pierre Lieubray, président d’association dans la commune. Ce concours permet de prendre conscience que les arbres font partie du patrimoine vivant de l’Hexagone. TF1 | Reportage L. Delsol, O.Stammbach