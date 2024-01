Un château avec vue sur les éoliennes à Amboise ?

Voici l'une des richesses du château d'Amboise, sa vue imprenable sur la Loire. Il est difficile à priori de l'imaginer avec des éoliennes. Le projet à l'étude se trouve à quinze kilomètres à vol d'oiseau. Dans ces champs, quatre éoliennes seraient implantées. À proximité immédiate, elles semblent peu gênantes. L'expertise du jour va se faire avec deux ballons captifs, le plus haut est à 142 mètres. Ces ballons, donc, sont-ils visibles depuis les terrasses du château d'Amboise ? Le préfet d'Indre-et-Loire a fait le déplacement, les jumelles sont de rigueur. Un peu cachées sur la ligne d'horizon, c'est à cet endroit qu'on apercevra les éoliennes. La nuisance resterait assez lointaine. "Ce qui nous préoccupe, c'est le paysage lointain, c'est celui qu'on voit depuis les terrasses", défend Marc Metay, secrétaire général et directeur du château royal d'Amboise. Le château tient à défendre ses paysages classés au patrimoine mondial de l'Unesco. La préfecture devra trancher dans les prochains mois. TF1 | Reportage C. Madronet, T. Vartanian, P. Schély