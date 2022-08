Un château rasé pour construire un supermarché ?

Le château du XIXe siècle sera bientôt démoli. À sa place, un supermarché flambant neuf va être construit précisément sur son emplacement. Dans la petite commune de 6 000 habitants dans le Nord, la nouvelle divise : "c'est dommage de détruire un monument pour mettre un magasin" ; "c'est dommage qu'il disparaisse, il est là depuis que je suis né" ; "quand j'ai appris la nouvelle, j'étais déçue" ; "moi, ça me ferait plaisir d'avoir ce supermarché parce que je ne suis pas très loin du centre et je peux le faire à pied". Certains habitants ont même lancé une pétition contre la destruction de l'édifice. Environ 3 000 signatures ont été récoltées pour sauver le monument et construire un supermarché ailleurs. La bâtisse était en vente depuis six ans, mais aucun repreneur ne s'était manifesté jusqu'à l'offre du supermarché. La mairie, elle, n'a pas les moyens de la racheter et encore moins de l'entretenir. "On ne peut pas se permettre d'acheter un château", a expliqué Jean-Louis Simon, adjoint au maire de la ville. L'opposition a jusqu'au 24 août pour déposer un recours sans quoi les travaux de démolition commenceront à la fin de l'année. TF1 | Reportage T. Copleux, C. Yzerman