Un chèque de 50 euros pour s’amuser cet été à Roubaix

Spider-Man en personne vient donner ses conseils. Les enfants participent à un stage de parcours urbain et ça n'a rien coûté aux parents. Certains ont choisi de payer en chèque été, de l'argent offert par la ville. Cinquante euros au total pour les enfants roubaisiens âgés de trois à 18 ans. Ils peuvent payer une série d'activités pendant l'été comme ce stage d'acrobatie. Pour les enfants, c'est un moyen de se divertir, de dépasser ses limites et faire des rencontres. Ces jeunes Roubaisiens ont plutôt choisi une activité culturelle. Ils découvrent un musée emblématique : la piscine de Roubaix. Décryptage des œuvres et même un atelier de dessin. Objectif : reproduire une nature morte. Pour l'animatrice, le chèque été est une chance : "il y a les enfants qui n'ont pas forcément les moyens pour faire des activités artistiques et créatives à la maison". Le dispositif est en place depuis trois ans. Six mille jeunes ont pour l'instant récupéré leur chèque été. TF1 | Reportage V. Lamhaut, C. Yzerman