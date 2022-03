Un chèque essence pour les aides à domicile dans la Sarthe

Émilie est aide-soignante à domicile. Pour travailler, elle doit parcourir des dizaines de kilomètres tous les jours. Face à l'augmentation des prix des carburants, son employeur revalorise ses indemnités kilométriques de deux centimes par kilomètre. A chaque fois, le passage à la pompe est douloureux. "C'est un beau geste. Et si l'inflation continue, on espère qu'il puisse continuer régulièrement pour qu'on puisse faire notre travail. C'est d'ailleurs le plus important", énonce Émilie. Tous les jours, Émilie est attendue chez ces patients. Impossible pour elle de manquer un jour de travail à cause des prix du gasoil. Ce chèque carburant est un soulagement : "Je pense que s'il n'y a pas d'aide et qu'on ne soit pas entendu, ça va être compliqué. C'est important que l'on soit entendu et là, il y a un geste fait". A travers cette aide, l'association ADMR veut soutenir les 600 aides à domicile de la Sarthe face à l'inflation. L'indemnité kilométrique permet de couvrir le litre de carburant à 2,14 euros. Une aide financière essentielle pour fidéliser ces travailleuses de l'ombre. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec