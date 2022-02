Un cheval ramasse les poubelles dans les ruelles du Mans

C'est désormais au son des sabots que les habitants du centre-ville de Mans (Pays de la Loire ) se réveillent. Depuis un mois, Doupette de Lucé, cette jument Percheron, se faufile dans les ruelles étroites de la cité médiévale et collecte les déchets recyclables. Un soulagement pour les riverains, car ces ruelles pavées sont inaccessibles aux camions poubelles. "Je pense que cette idée est excellente, car elle correspond tout à fait aussi au caractère de la cité", lance un habitant. Désormais, les 1 200 habitants sont invités à déposer devant leurs portes, cartons et plastiques. Habituée aux travaux en forêts et dans les vignes, Doupette tracte sans efforts une demi-tonne de déchets par semaine. Pour les collectivités, c'est un moyen de recréer du lien entre ville et campagne. "Ça fait du bien de revenir un peu aux anciennes méthodes", témoigne Renée Kaziewicz, vice-présidente PS du Mans Métropole et déléguée à la propreté. D'autres villes comme Troyes et Besançon ont elles aussi adoptées cette méthode douce et 100% écologique. TF1 | Reportage A. Barth, I. Pawlowski