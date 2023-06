Un chien qui aboie le jour ou la nuit, quelles solutions ? Le 13H à vos côtés

Le chien de ma voisine n'arrête pas d'aboyer, des fois tôt le matin ou tard le soir. Que dois-je faire ? Si le tapage a lieu entre sept heures et 22 heures, alors il s'agit d'un tapage diurne. Dans ce cas, il y a des critères précis. Il faut prouver que le bruit, soit par son intensité, soit par sa répétition, ou par sa durée, porte atteinte à la tranquillité du voisinage. De 22 heures à sept heures du matin, ces aboiements seront considérés comme étant un tapage nocturne. En premier lieu, il faut aller voir le voisin pour essayer de résoudre le problème. Autre solution, il est possible de faire appel à un conciliateur de justice. Ensuite, on peut faire appel aux services d'hygiène et de santé de sa commune pour qu'ils viennent constater les nuisances. En dernier lieu, on contacte la police ou la gendarmerie. Notamment en cas de tapage nocturne, le propriétaire de l'animal risque une amende de 68 euros. Et si après tout cela, il ne dresse toujours pas son animal, ce dernier lui sera confisqué. T. Coiffier